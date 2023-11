Mo: Schlein, 'uno Stato esiste già, ora ci vuole Stato Palestina'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Non dobbiamo ripudiare solo la guerra ma anche la polarizzazione che la guerra porta con sé. La nostra manifestazione era anche per chiedere la pace, il cessate il fuco umanitario, la liberazione degli ostaggi, ma soprattutto per chiedere di fermare il massac...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Non dobbiamo ripudiare solo la guerra ma anche la polarizzazione che la guerra porta con sé. La nostra manifestazione era anche per chiedere la pace, il cessate il fuco umanitario, la liberazione degli ostaggi, ma soprattutto per chiedere di fermare il massacro dei civili, questo si deve fermare. Non dobbiamo rassegnarci alla guerra, ma riprendere il lavoro sulla soluzione politica dei due popoli e due Stati. Uno esiste già. Ci vuole uno Stato di Palestina". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, ospite di 'In Mezz'ora', su Rai Tre.