Mo: Scholz, 'Israele concluda accordo, passo verso de-escalation regione' (2)

(Adnkronos/Dpa) – Nel corso del colloquio telefonico con Netanyahu, Scholz ha chiarito che il governo tedesco condanna fermamente le minacce provenienti dall'Iran, dai militanti Hezbollah in Libano e da altri contro la sicurezza di Israele e dei suoi cittadini, ha detto il portavoce dell'esecutivo, aggiungendo che il cancelliere ha sottolineato la necessità di interrompere "la spirale distruttiva delle ritorsioni, ridurre le tensioni e lavorare in modo costruttivo per allentare l'escalation".