Mo: Scurria (Fdi), '7 ottobre giorno orrore, ricordiamo affinché non capiti mai più'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “A un anno dal terribile attacco terroristico per mano di Hamas, ai danni del popolo di Israele, ricordiamo ancora nitidamente quelle immagini di dolore e paura, di sogni infranti e di vite spezzate barbaramente. Ricordiamo il 7 ottobre come giorno dell’orrore. Non smettiamo di cercare e lavorare per la pace, e sappiamo che per farlo il diritto alla esistenza è alla sicurezza di Israele sia imprescindibile affinché una tale tragedia non accada mai più. Israele rappresenta in Medio Oriente il diritto, la libertà, la democrazia valori imprescindibili che difenderemo sempre. Un pensiero va agli ostaggi e alle loro famiglie, di cui continuiamo a chiedere l’immediato rilascio”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.