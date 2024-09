Mo: Silvestri, 'Gb sospende armi ad Israele, governo italiano chiacchiera'

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "La Gran Bretagna ha deciso di sospendere l'invio di armi ad Israele per non essere più complice del massacro in Palestina. E il governo Meloni invece che fa? Chiacchiera. Parla di riconoscere lo Stato Palestinese e poi vota contro, parla di tavoli negozia...

Roma, 3 set. (Adnkronos) – "La Gran Bretagna ha deciso di sospendere l'invio di armi ad Israele per non essere più complice del massacro in Palestina. E il governo Meloni invece che fa? Chiacchiera. Parla di riconoscere lo Stato Palestinese e poi vota contro, parla di tavoli negoziali e poi non prende nessuna iniziativa. Rinnoviamo ancora una volta la nostra richiesta di smetterla di inviare armi ad Israele e di essere complici del criminale di guerra Netanyahu". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.