Mo: Silvestri, 'mozione unitaria M5S, Pd, Avs, convergenze su obiettivi comuni'

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – "C’è stato un dibattito, come era giusto che fosse su un argomento così delicato. Ma io non ho mai avuto dubbi, sin dal primo minuto, che saremmo arrivati a una mozione unitaria delle opposizioni" perché "le differenze con Azione ci sono su tanti temi e questo non ha fatto eccezione. Quando parlo di opposizione mi riferisco alle tre forze che spesso convergono su obiettivi comuni, Pd, Avs e noi, appunto". Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, sulla mozione su Hamas, in un'intervista oggi su Corriere della Sera.

"Fermo restando che abbiamo espresso una condanna feroce e netta all’attacco di Hamas, stiamo parlando di una mozione parlamentare che deve affrontare la situazione nella sua totalità e complessità. In questi passaggi parlamentari non si può affrontare solo una parte. E noi abbiamo affrontato anche il lato umanitario". In che modo? "Pensando all’apertura di corridoi umanitari per fare in modo che i tagli che sta facendo Israele a cibo, luce, benzina, acqua non ricadano sulla popolazione civile".