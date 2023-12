Mo: soldato israeliano accoltellato presso checkpoint in Cisgiordania

Ramallah, 17 dic. (Adnkronos) - Un militare israeliano è stato accoltellato questo pomeriggio presso il checkpoint di Rantis, in Cisgiordania. Ne dà notizia il Jerusalem Post, aggiungendo che il soldato non è in pericolo di vita.Secondo il servizio di soccorso Magen David Adom, ...