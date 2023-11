Mo: Tajani a leader Hezbollah, 'gruppo islamista lanci acqua sul fuoco'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Voglio fare un appello alle massime autorità di Hezbollah affinché dalle parole di oggi in conferenza stampa escano messaggi di pace a favore di una de-escalation. L'Italia vuole una de-escalation e questo è un messaggio che lancio alle autorità di Hezbollah perché lancino acqua sul fuoco. Siamo per il riconoscimento dei due Stati e anche per il popolo palestinese perché abbia uno proprio Stato riconosciuto". Questo l'appello lanciato dal vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla Farnesina alla presentazione dell’evento “Cultural Heritage in the 21st Century”, che si terrà a Napoli dal 27 al 29 novembre.

Per le 14 ora italiana è previsto il primo discorso, dall'inizio del conflitto di Israele con Hamas, di Hassan Nasrallah, leader del gruppo islamista libanese Hezbollah.