Mo: Tajani, 'contributo Egitto fondamentale per la de-escalation'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – "Lungo e positivo colloquio sulla situazione in Medio Oriente con il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelaty. Il contributo dell'Egitto è fondamentale per la de-escalation e per arrivare presto al cessate il fuoco. La collaborazione con l'Egitto è cruciale in Africa per contrastare le migrazioni illegali". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.