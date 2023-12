Mo: Tajani, 'cooperazione è strumento strategico politica estera'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – – "Uno strumento prezioso e strategico per rafforzare l'azione italiana nell'ambito rispetto a ciò che sta accadendo ne mondo". Definisce con queste parole, la cooperazione internazionale, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla Farnesina alla riunione del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo. "Dobbiamo avere una visione stragica che comprenda la cooperazione, che è parte integrante della politica estera del nostro paese – ha aggiunto Tajani – Abbiamo due guerre di fronte, il momento è complicato, ma vogliamo essere interlocutori di riferimento in particolare in Africa e in Medio Oriente. Stiamo operando con la nave ospedale Vulcano al largo di Gaza. Speriamo di costruire nella Striscia anche un ospedale da campo".

"Abbiamo investito fondi della cooperazione per la popolazione civile – ha detto ancora il ministro degli Esteri – Abbiamo portato via gli italiani che vivono in Israele e quelli che vivono nella Striscia di Gaza, purtroppo abbiamo avuto tre vittime uccise da Hamas, ma continuiamo ad aiutare la popolazione civile, anche grazie ai due aerei che abbiamo inviato pieni di materiale umanitario. La cooperazione – ha concluso – è il nostro strumento per essere vicino a chi soffre ed è un fiore all'occhiello della nostra politica estera".