MO: Tajani, 'domani a Ramallah per dare segnale di volontà di pace'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Domani sarò a Ramallah per dare un segnale di volontà di pace. La posizione è quella di 'due popoli e due Stati' e vogliamo che la situazione torni alla normalità. Certamente nessuno può pensare che sia cancellato lo Stato d'Israele come ha detto qualche improvvido politico di altri Paesi". Lo ha detto il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti a Tel Aviv.

In questo momento, è importante "che le acque si calmino e che tutti quanti da una parte e dall'altra lavorino intensamente per la pace e la stabilità. Già ci sono tanti focolai nell'area del Mediterraneo e di guerre nel mondo che non si sente assolutamente il bisogno di veder peggiorare la situazione anche in questa parte del Medio Oriente".