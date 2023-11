Mo: Tajani incontra familiari ostaggi, 'lavoriamo per la loro liberazione'

Mo: Tajani incontra familiari ostaggi, 'lavoriamo per la loro liberazion...

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ha incontrato a Palazzo Chigi una delegazione di familiari degli ostaggi detenuti da Hamas.

Nell’esprimere piena solidarietà a Israele e al popolo israeliano per le sofferenze causate dall’attacco terroristico dello scorso 7 ottobre, Tajani ha ribadito ai familiari degli ostaggi il costante impegno del Governo italiano per facilitare il rilascio di quanti si trovino ancora nelle mani di Hamas.

“Seguiamo con attenzione i negoziati in corso e lavoriamo costantemente con tutti gli interlocutori e a tutti i livelli affinché i prigionieri possano essere liberati e riunirsi finalmente ai propri cari”, ha dichiarato il Vicepremier, ricordando ancora una volta la tragica perdita dei tre cittadini italo-israeliani e come "in questi momenti drammatici noi tutti abbiamo il dovere di impegnarci ulteriormente contro ogni forma di intolleranza e di odio e di promuovere il rispetto e il dialogo reciproco".