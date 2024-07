Mo: Tajani, 'Israele ha diritto a difendersi ma eviti escalation'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Speriamo che non ci sia un'escalation, perché Israele ha diritto a difendersi ma deve impedire che il conflitto si allarghi, non cadere nelle provocazioni di Hezbollah. Noi stiamo seguendo minuto per minuto attraverso l'ambasciata d'Italia a Be...

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – "Speriamo che non ci sia un'escalation, perché Israele ha diritto a difendersi ma deve impedire che il conflitto si allarghi, non cadere nelle provocazioni di Hezbollah. Noi stiamo seguendo minuto per minuto attraverso l'ambasciata d'Italia a Beirut e quella a Tel Aviv l'evolversi della situazione, seguiamo con grande attenzione anche la situazione dei nostri connazionali che vivono in Libano, pronti a tutelarli in tutti i modi possibili". Lo ha detto al Tg1 il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Abbiamo due contingenti, uno a Beirut che si occupa dell'addestramento dell'esercito libanese e un altro contingente che al confine tra Libano e Israele – ha aggiunto il ministro – I confini adesso sono messi in sicurezza, però, come ha chiesto il ministro della Difesa Crosetto, vogliamo sapere dalle Nazioni Unite cosa intende fare, che regole di ingaggio intende dare, forse devono essere modificate, vista che la situazione sta cambiando di giorno in giorno".