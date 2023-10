Mo: Tajani, 'Israele ha diritto a difendersi ma risposta sia misurata'**

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Israele ha diritto a difendersi, dovrà agire contro Hamas, ma spesso i palestinesi sono vittime di Hamas che usa come scudi umani. La risposta deve essere misurata. E' necessaria una de-escalation nel tentativo di evitare che si infiammi tutto il Medio Oriente. Bisogna evitare che Hezbollah e il Libano attacchino Israele". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo, in collegamento dall'Assemblea degli Enti locali di Forza Italia a Monza, alla settima edizione della Festa dell'Ottimismo organizzata dal Foglio.

"Israele non credo voglia colpire la popolazione civile, ma intende effettuare attacchi mirati contro Hamas – aggiunge Tajani – La richiesta di evacuazione va in questa direzione. Hamas spera in una reazione violenta da Israele, perché i paesi arabi si stacchino da Tel Aviv. E' per questo motivo che l'Italia e gli Usa stanno facendo un grande lavoro diplomatico".