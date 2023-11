Mo: Tajani, 'Italia a guida G7 manterrà impegni per soluzione crisi'

Tokyo, 8 nov. (Adnkronos) - "Oggi c'è stato il formale passaggio di consegne fra la presidenza giapponese e Italia per la guida del G7. L'Italia è pronta ad affrontare questo impegno e a guidare i Paesi del G7 per tutto il 2024. Ci impegneremo nell'affrontare la cri...

Tokyo, 8 nov. (Adnkronos) – "Oggi c'è stato il formale passaggio di consegne fra la presidenza giapponese e Italia per la guida del G7. L'Italia è pronta ad affrontare questo impegno e a guidare i Paesi del G7 per tutto il 2024. Ci impegneremo nell'affrontare la crisi mediorientale e per trovare una soluzione che dia prospettive anche al popolo palestinese, la soluzione due popoli e due Stati. Sicurezza e garanzia per la sicurezza di Israele e uno Stato per il popolo palestinese dove possa vivere in pace". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tokyo per il vertice dei ministri degli Esteri del G7.

"In Cisgiordania stiamo facendo di tutto perché ci sia stabilità e non ci sia un'escalation – ha aggiunto Tajani – Abbiamo invitato i coloni israeliani a non compiere atti di violenza che poi si ritorcerebbero contro Israele stessa. Israele ha tutto il diritto di attaccare le centrali di Hamas da dove partono i missili che colpiscono le città di Israele, ma abbiamo ancora una volta che la popolazione civile dev'essere esserne tenuta fuori. Domani e dopodomani ci saranno a Parigi due vertici ai quali l'Italia sarà presente per vedere come si può aiutare la popolazione palestinese dal punto di vista umanitario".

"Durante l'incontro bilaterale che ho avuto con il segretario di Stato Americano Antony Blinken – ha detto ancora il ministro degli Esteri – è emersa un'identità di vedute tra Italia e Stati Uniti, naturalmente in difesa del diritto di Israele a esistere e a difendersi, ma naturalmente anche per una reazione proporzionata. Siamo tutti per una sospensione delle attività militari per permettere alla popolazione civile di poter andare verso il sud della Striscia di Gaza attraverso i corridoi umanitari. Naturalmente Hamas deve liberare gli ostaggi israeliani senza porre condizioni".