Mo: Tajani, 'lavoriamo per far uscire da Gaza anche gli altri nostri connazionali'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Dopo i quattro nostri concittadini di ieri, contiamo di fare uscire anche gli altri connazionali attraverso il valico di Rafah, anche se le cose procedono con lentezza a causa dei controlli. Abbiamo effettuato un primo invio di beni a Gaza per 16 tonnellate di aiuti alla popolazione palestinese". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla Farnesina alla presentazione dell’evento “Cultural Heritage in the 21st Century”, che si terrà a Napoli dal 27 al 29 novembre.