Mo: Tajani, 'lavoriamo perché prevalga la pace e non venga coinvolta la popolazione'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "La situazione in Medio Oriente è molto tesa, l'Italia vuole essere protagonista, il nostro interesse è che prevalga la pace e che la popolazione non sia coinvolta nella guerra". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al villaggio Coldiretti al Circo Massimo.

"Purtroppo tutto questo è già accaduto, la popolazione è stata coinvolta – ha aggiunto Tajani – Stiamo facendo di tutto per liberare gli ostaggi italiani, sono in contatto con le famiglie. La missione in Egitto era volta alla creazione di corridoi umanitari, una dozzina di italiani vivono nella Striscia di Gaza e spero possano uscire da quella situazione"

"C'è infine il pericolo dell'attacco da parte di Israele a Gaza – ha concluso il ministro – Ci auguriamo che la risposta sia proporzionata e si colpiscano soltanto i siti dove si nasconde Hamas e si possano liberare gli ostaggi".