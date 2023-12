Mo: Tajani, 'sì a risoluzione che porti a cessate il fuoco ma condanni veri responsabili'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Ci siamo precedentemente astenuti due volte alle iniziative per il cessate il fuoco perché il testo non esprimeva alcuna condanna nei confronti di Hamas, vero responsabile della nuova esplosione di violenza in Medio Oriente. Siamo favorevoli a qualsiasi iniz...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Ci siamo precedentemente astenuti due volte alle iniziative per il cessate il fuoco perché il testo non esprimeva alcuna condanna nei confronti di Hamas, vero responsabile della nuova esplosione di violenza in Medio Oriente. Siamo favorevoli a qualsiasi iniziativa che possa portare aiuti alla popolazione di Gaza. Un documento politico che porti al cessate il fuoco non può non condannare i veri responsabili". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando alla Farnesina, a margine della XVI Conferenza delle ambasciatrici e ambasciatori, ribadendo il sostegno dell'Italia alla risoluzione che oggi verrà presentata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dagli Emirati e dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco e l'ingresso di aiuti nella Striscia di Gaza.

"Insistiamo perché ci sia da parte di Israele una reazione proporzionata – ha aggiunto Tajani – Ci sono troppe vittime tra la popolazione civile palestinese e Hamas non deve usare i civili come scudi umani. Siamo preoccupati per il fatto che sono stati colpiti dei luoghi di culto cristiani dove c'erano persone che non erano certamente di Hamas. Abbiamo lanciato un messaggio in questo senso al governo israeliano. Siamo sempre per avere posizioni di grande equilibrio e responsabilità. Siamo sempre stati favorevoli al cessate il fuoco per fare arrivare aiuti umanitari, ma i documenti devono essere chiari nell'indicare le responsabilità".