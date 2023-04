Mo: Tajani, ''una vittima il romano Parini, verifichiamo su possibile ferimento 2 italiani'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – "Un auto si è lanciata con una velocità folle contro i turisti che passeggiavano sul lungomare di Tel Aviv. Purtroppo c'è stata una vittima, un cittadino italiano, Alessandro Parini, 35 anni romano che era partito questa mattina per Tel Aviv ed era appena arrivato. Era lì per turismo con un gruppo di amici. Stiamo verificando se ci sono due italiani che sono rimasti feriti in questo attentato". Ad affermarlo in un tweet è il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani in merito all'attentato di oggi in Israele.