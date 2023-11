Mo: Tel Aviv, 'Musk non attiverà Starlink a Gaza senza approvazione'

Mo: Tel Aviv, 'Musk non attiverà Starlink a Gaza senza approvazio...

Tel Aviv, 27 nov. (Adnkronos) – Elon Musk ha accettato di non attivare Starlink su Gaza senza l’approvazione di Israele. Lo ha detto il ministro israeliano delle comunicazioni su X, congratulandosi con il fondatore di SpaceX, in visita a Tel Aviv, “per aver raggiunto un accordo di principio” secondo cui “le unità satellitari Starlink possono essere utilizzate in Israele solo con l’approvazione del Ministero delle comunicazioni israeliano, compresa la Striscia di Gaza”.

Il mese scorso, Israele ha distrutto le torri di comunicazione e tagliato tutta la rete internet per l’enclave assediata. Starlink è una tecnologia, gestita da SpaceX, in grado di fornire il collegamento a internet via satellite.