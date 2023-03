Mo, tre palestinesi uccisi durante scontro a fuoco in Cisgiordania

Mo, tre palestinesi uccisi durante scontro a fuoco in Cisgiordania

Mo, tre palestinesi uccisi durante scontro a fuoco in Cisgiordania

Tel Aviv, 12 mar. (Adnkronos/Dpa) - Tre palestinesi sono stati colpiti e uccisi da soldati israeliani durante uno scontro a fuoco in Cisgiordania. Secondo quanto riferisce in una nota dell'esercito israeliano, i palestinesi hanno aperto il fuoco durante la notte contro i soldati in una postazio...