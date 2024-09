Mo: ucciso cameraman tv libanese in raid israeliano

Mo: ucciso cameraman tv libanese in raid israeliano

Beirut, 25 set. (Adnkronos) - Un cameraman del canale televisivo libanese Al-Manar è stato ucciso in un raid aereo israeliano sulla città di Qantara, nel Libano meridionale. Kamel Karaki è il quinto giornalista a perdere la vita in Libano dal 7 ottobre. Un altro giornalista, Had...