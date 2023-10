Mo: Ue annuncia 'revisione' programma aiuti a palestinesi, senza parlare di 'sospensione'

Bruxelles, 9 ott. (Adnkronos) – L'Ue rivedrà i suoi aiuti allo sviluppo a favore dei palestinesi, dopo l'attacco di Hamas contro Israele. Lo ha reso noto la Commissione europea, senza menzionare la 'sospensione' annunciata da uno dei suoi commissari, con grande sgomento di alcuni dei 27 Stati membri.

La Commissione europea ha annunciato che sta avviando "una revisione urgente dell'aiuto dell'Unione Europea alla Palestina", mentre poche ore prima uno dei suoi commissari, Oliver Varhelyi, aveva annunciato la sospensione di tutti i pagamenti previsti nel quadro di questo aiuto allo sviluppo. " Tutti i pagamenti immediatamente sospesi, tutti i progetti riesaminati, tutti i bilanci relativi ai progetti, compreso quello per il 2023, rinviati fino a nuovo avviso, rivalutazione dell'intero programma", aveva affermato il commissario ungherese responsabile per il vicinato e l'allargamento, in un messaggio su X.