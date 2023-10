Mo: Uefa, stop alle partite in Israele fino a nuovo avviso

Mo: Uefa, stop alle partite in Israele fino a nuovo avviso

Nyon, 19 ott. - (Adnkronos) - Fino a nuovo avviso non si giocherà nessuna competizione Uefa in Israele. Lo ha annunciato il comitato esecutivo della Federcalcio europea con un comunicato ufficiale. "Dopo un'approfondita valutazione dell'attuale situazione di sicurezza e protezi...

Nyon, 19 ott. – (Adnkronos) – Fino a nuovo avviso non si giocherà nessuna competizione Uefa in Israele. Lo ha annunciato il comitato esecutivo della Federcalcio europea con un comunicato ufficiale. "Dopo un'approfondita valutazione dell'attuale situazione di sicurezza e protezione nell'intero territorio di Israele, nessuna partita delle competizioni Uefa sarà giocata in Israele fino a nuovo avviso".