Mo: Unicef, crollo servizi sanitari a Gaza 'tempesta perfetta' per tragedia

Ginevra, 21 nov. (Adnkronos) – La carenza di carburante e il peggioramento dei servizi igienico-sanitari nella Striscia di Gaza si preannunciano come la tempesta perfetta per la diffusione delle malattie. Lo ha dichiarato l’Unicef, spiegando che esiste una seria minaccia di epidemia nell’enclave assediata.

“Senza carburante sufficiente, assisteremo al collasso dei servizi igienico-sanitari. Quindi abbiamo, oltre ai mortai e alle bombe, una tempesta perfetta per la diffusione della malattia", ha affermato James Elder, portavoce dell’Agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, in una conferenza stampa a Ginevra. “Abbiamo una disperata mancanza di acqua, c'è presenza di materiale fecale sparso in insediamenti densamente popolati, un’inaccettabile mancanza di latrine e severe limitazioni alla possibilità di lavarsi le mani e all’igiene personale”.

“Se l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari a Gaza continua a essere limitato e insufficiente, assisteremo a un aumento tragico ma del tutto evitabile del numero di bambini che muoiono”, ha aggiunto Elder.