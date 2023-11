Mo: Unrwa, '1,4 milioni di persone attualmente sfollate a Gaza'

Gaza, 2 nov. (Adnkronos) – Secondo l'Unrwa, "circa 1,4 milioni di persone sono attualmente sfollate nella Striscia di Gaza". Lo ha scritto su X la principale agenzia delle Nazioni Unite in Palestina, aggiungendo che "dal 7 ottobre, 70 suoi dipendenti sono stati uccisi e altri 22 feriti", in quello che si può considerare "il numero più alto di operatori umanitari delle Nazioni Unite uccisi in un conflitto in così poco tempo".