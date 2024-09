Mo: Unrwa, 'condizioni sanitarie a Gaza peggiorano di giorno in giorno...

Gaza, 16 set. (Adnkronos) – "Le condizioni sanitarie a Gaza peggiorano giorno dopo giorno. Insetti e roditori possono tramettere malattie e minacciano la salute e il benessere delle persone". Questo l'allarme lanciato dall''Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) relativamente alle pessime condizioni igienico-sanitarie a Gaza, causate dai rifiuti accumulati in tutta la Striscia, dopo che Israele ha preso il controllo delle due principali discariche del territorio, a est delle città di Khan Younis e Gaza City.

"I nostri team stanno lavorando per impedire alle famiglie sfollate di stabilirsi in spazi abitativi già sovraffollati", ha aggiunto l'Unrwa in un post su X.