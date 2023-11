Mo: Unrwa, 'scorta carburante finirà in 48 ore, ospedali e impianti dissalazione chiuderanno'

Gaza, 14 nov. (Adnkronos) - L'agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi (Unrwa) ha dichiarato che le sue riserve di carburante nella Striscia di Gaza finiranno entro 48 ore. Secondo il portavoce dell'organizzazione Adnan Abu Hasna il carburante utilizzato per far funzionare i ...

Gaza, 14 nov. (Adnkronos) – L'agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi (Unrwa) ha dichiarato che le sue riserve di carburante nella Striscia di Gaza finiranno entro 48 ore. Secondo il portavoce dell'organizzazione Adnan Abu Hasna il carburante utilizzato per far funzionare i sistemi vitali nell'enclave – come l’impianto di desalinizzazione, gli impianti di trattamento delle acque reflue e l’ospedale nel sud della Striscia di Gaza – finirà entro due giorni.

In un'intervista a radio al-Shams, Abu Hasna ha avvertito che senza carburante gli ospedali chiuderanno, le acque reflue scorreranno nelle strade e nel mare e ci sarà penuria di pane, perché i panifici cesseranno di funzionare. Abu Hasna ha chiarito che l'organizzazione ha contattato sulla questione il segretario generale dell'Onu, nonché i rappresentanti del governo americano e del governo egiziano. Ha sottolineato che la richiesta di fornire carburante alla Striscia di Gaza è stata accompagnata dalla garanzia che il carburante non raggiungerà altre fazioni nella Striscia e che servirà solo i cittadini sfollati nelle scuole e nelle istituzioni dell'Unrwa.