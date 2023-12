Mo: Usa, 'non sosteniamo occupazione militare israeliana di Gaza'

Washington, 6 dic. (Adnkronos) – Gli Usa "non sostengono un'occupazione militare israeliana di Gaza". Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby ha detto che “il vicepresidente ha reso la nostra posizione su questo molto chiara. E non sosteniamo alcuna contrazione dei confini territoriali di Gaza, non sosteniamo alcuno sfollamento permanente della popolazione di Gaza”.