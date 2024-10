Mo: Usa, 'tutte le nazioni condannino l'attacco dell'Iran a Israele'

Mo: Usa, 'tutte le nazioni condannino l'attacco dell'Iran a Is...

Washington, 1 ott. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno invitato tutte le nazioni del mondo a unirsi a loro nel condannare l'attacco dell'Iran contro Israele dopo che Teheran ha lanciato una salva di missili balistici contro Israele, un attacco che il Dipartimento di Stato ha definito sfacciato e inaccettabile.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha detto che Washington in quel momento non era a conoscenza di alcun danno alle strutture statunitensi nell'attacco. Ha aggiunto che gli Stati Uniti non avevano ricevuto alcun avvertimento dal governo iraniano che avrebbero lanciato un attacco del genere.