Mo: verso mozione bipartisan, sì da opposizioni, 'paletti' Avs**

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Si va verso una mozione bipartisan da votare domani in Parlamento sull'escalation in Medio Oriente dopo l'attacco di Hamas ad Israele. Il testo, a quanto riferiscono fonti parlamentari, è ancora in via di definizione. Al Senato, contatti tra il capogruppo di Fdi, Lucio Malan, e quello del Pd, Francesco Boccia, sull'iniziativa unitaria che riscuote la condivisione di tutte le opposizioni dai 5 Stelle, ad Azione-Iv e anche Alleanza Verdi-Sinistra con una 'specifica': "Se c’è solo condanna dell'atto terroristico, la sottoscriviamo. Ma ancora non conosciamo il testo", dice Angelo Bonelli, interpellato dall'Adnkronos.

Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, in tv dà per certa la mozione unitaria e spiega che si voterà a Camera e Senato: "Questo è il momento dei senza se e senza ma, di condanna delle atrocità, di solidarietà a Israele".

Un momento bipartisan vi sarà anche in serata per la fiaccolata pro-Israele organizzata da Il Foglio al Colosseo. La premier Giorgia Meloni ha già dato il suo sostegno e ci saranno anche diversi esponenti dell'opposizione, mentre non dovrebbe partecipare Avs. Per il Pd ci saranno tra gli altri Alessandro Alfieri, Filippo Sensi, Lia Quartapelle, Walter Verini. Per Azione ci sarà anche Carlo Calenda e per Iv Maria Elena Boschi e il capogruppo al Senato, Enrico Borghi.