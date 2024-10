Mo: Wp, 'attacco con cercapersone a Hezbollah pianificato per quasi 10 anni'

Washington, 6 ott. (Adnkronos) – L'attacco con i cercapersone da parte di Israele contro Hezbollah ha richiesto una pianificazione di quasi 10 anni. Lo rivela un'inchiesta del Washington Post, che ha svelato informazioni sui cercapersone e sui walkie-talkie utilizzati negli attacchi di settembre contro Hezbollah. Secondo l'indagine del giornale americano, anche i piani per intercettare i walkie-talkie erano stati avviati nel 2015.

I cercapersone e walkie talkie sono stati costruiti in Israele nel 2022 e inseriti nella linea di fornitura Apollo senza che l'azienda ne fosse a conoscenza, rivela il Washington Post, secondo cui gli operativi di Hezbollah ne hanno acquistati 5.000 dopo che una venditrice ha convinto il gruppo che sarebbero stati impenetrabili alla sorveglianza israeliana.

"Era lei quella in contatto con Hezbollah e ha spiegato agli agenti perché il cercapersone più grande con la batteria più grande era migliore del modello originale", ha detto al Washington Post un funzionario israeliano informato sui dettagli dell'operazione. Hezbollah ha iniziato a distribuire i cercapersone a febbraio, ma alcuni sono stati distribuiti addirittura il giorno prima dell'attacco.

Alcune delle radio usate nella seconda ondata dell'attacco erano all'interno del Libano da quasi un decennio. Per nove anni, l'intelligence israeliana le ha utilizzate per ascoltare le operazioni di Hezbollah e ha atteso di usarle in caso di una futura emergenza. Con l'escalation in aumento nel nord, crescevano i timori che questa trappola simile a un cavallo di Troia potesse essere scoperta.

Il Washington Post afferma che gli alti funzionari della sicurezza israeliana non erano a conoscenza del piano fino a pochi giorni prima della sua esecuzione. Una volta deciso di mettere in atto il ​​piano top secret, gli uomini di Hezbollah con i cercapersone hanno ricevuto – allo scopo di provocare il massimo danno – un messaggio che diceva che era in arrivo un messaggio criptato che richiedeva loro di premere due pulsanti.