Mo: Zedda (FdI), 'sinistra abbia coraggio di condannare insulti a Meloni'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - “I manifestanti per la Palestina hanno proiettato oggi pomeriggio su un palazzo di Milano delle scritte che accusano il presidente Giorgia Meloni di essere complice di crimini di guerra. Credo che sia chiaro a tutti che questi individui non inneggiano alla pace, ma a...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “I manifestanti per la Palestina hanno proiettato oggi pomeriggio su un palazzo di Milano delle scritte che accusano il presidente Giorgia Meloni di essere complice di crimini di guerra. Credo che sia chiaro a tutti che questi individui non inneggiano alla pace, ma alla violenza, come dimostrano anche dei cartelli pro-Hamas spuntati in mezzo al corteo. Mi auguro che gli esponenti di sinistra abbiano il coraggio di condannare questa manifestazione ed esprimere solidarietà al nostro presidente del Consiglio”. Lo dichiara Antonella Zedda, senatore vicecapogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama.