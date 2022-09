Moacasa, tra qualità e stile in vetrina arredamento artigianato e ristrutturazione

Roma, 28 set. (Labitalia) – Arredi multifunzione, salvaspazio e innovativi, dettagli di design che donano carattere e stile alla propria abitazione e al giardino, tante idee per rinnovare spazi interni ed esterni: torna in autunno uno degli appuntamenti più amati del settore arredo, la nuova edizione di Moacasa che dal 29 ottobre al 6 novembre porta alla Fiera di Roma le soluzioni delle migliori aziende nazionali.

Accanto a mobilieri provenienti dalle diverse regioni d’Italia, spazio anche all’artigianato di alta qualità che rappresenta maestria e tradizione del territorio, negli stand di Regione Lazio, Camera di commercio di Roma, Unioncamere e Cna.

La manifestazione, organizzata da Moa società cooperativa, rinnova il suo impegno con i professionisti e tutti gli amanti del settore proponendo un nuovo concept espositivo che conduce il visitatore in un viaggio nel design, lungo un percorso libero tra gli stand dei circa 150 espositori presenti, stimolando interesse, attenzione e gusto attraverso contaminazioni estetiche continue.

Il format di Moacasa fa dialogare con intelligenza, al suo interno, industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del Made in Italy.

Due i padiglioni della Fiera di Roma allestiti per Moacasa 2022, uno dedicato ad arredamento & arredo cucina e l’altro a outdoor ristrutturazione artigianato, un viaggio nelle novità e tendenze dell’abitare, dove i visitatori possono lasciarsi ispirare dalle migliori aziende del settore con tante proposte per zona giorno, zona notte, cucina, bagno, infissi, arredo da esterni e prodotti artigianali, tutte soluzioni all’insegna dello stile e dell’alta qualità.

Gli espositori di Moacasa 2022 propongono inoltre una serie di servizi a valore aggiunto, dalla progettazione all'assistenza tecnica.

“Moacasa – sottolinea il presidente Massimo Prete – è una mostra di rilevanza nazionale, un appuntamento del calendario fieristico molto atteso che raccoglie a ogni edizione interesse e attenzione per l’ampia offerta di soluzioni, per ogni gusto ed esigenza . Mobili, arredo e complementi accompagnano il visitatore in un percorso che unisce tradizione e innovazione, sempre all'insegna di un alto livello qualitativo e di design.

L’offerta si completa con altri servizi a valore aggiunto che tutti i nostri espositori garantiscono, fornendo lavori di progettazione a misura, realizzati a regola d’arte, oltre a servizi di assistenza, montaggio e garanzia, sempre più richiesti e apprezzati dall’utente finale”.

“La missione di Moa società cooperativa – continua Massimo Prete – è di favorire la tradizione italiana con manufatti artigianali di qualità prodotti dalle aziende nazionali e di anticipare le novità del settore, presentando in anteprima ai visitatori i trend di design e di mercato. Un impegno che ci prendiamo dal 1975, anno della fondazione della cooperativa. Ogni edizione di Moacasa è contraddistinta da diverse iniziative: dagli spazi riservati ai giovani designer, all’eccellenza artigiana, alle mostre a tema, ai pezzi unici firmati dai maggiori architetti, fino alle aree dedicate agli artigiani e alla ristrutturazione”.