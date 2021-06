Mobilità: Arval italia apre due store a Milano e Firenze (3)

(Adnkronos) – Non solo nuovi prodotti. Per raggiungere al meglio tutte le persone interessate a noleggiare un’auto, Arval Italia apre due nuovi Arval Store, a Milano e a Firenze, che si aggiungono all’Arval Store di Torino inaugurato nel 2019. Gli Arval Store sono dei “negozi di mobilità”, interamente dedicati al noleggio.

Negli Arval Store, i clienti hanno la possibilità di confrontarsi personalmente con i consulenti, di toccare con mano le auto, di vedere e provare i veicoli in esposizione.

L’esperienza “premium” qui è garantita dai servizi a valore aggiunto che vengono offerti: la valutazione dell’usato è disponibile in pochi minuti, mentre la consegna dell’auto, per i veicoli disponibili in negozio, è prevista entro soli 10 giorni.

Tutti gli Arval Store prevedono uno spazio espositivo interno con un’area accoglienza, una zona riservata alla consulenza e alla vendita e un corner con contenuti interattivi, e uno spazio espositivo all’esterno, dove si trovano le auto in esposizione e l’area consegna.

“Dopo l’esperienza positiva dell’Arval Store di Torino, abbiamo deciso di allargare la nostra rete di negozi dedicati al noleggio, che si aggiungono agli altri punti di accesso a disposizione dei consumatori privati, come il sito, gli OEM, i dealer e le tante partnership attive con diversi attori” spiega ancora Alessandro Pigazzi. “Gli Arval Store nascono per coloro che hanno bisogno di toccare con mano il prodotto e di confrontarsi direttamente con i nostri consulenti: in sintesi, sono la concretizzazione del nostro approccio phygital sul mercato, che combina l’aspetto digitale con quello fisico.

L'interazione fisica è un elemento importante per il cliente: soprattutto nell’ultimo anno e mezzo, il consumatore ha imparato a cogliere il meglio dall'ambiente digitale ma desidera anche interagire con le persone e con il prodotto”.