Mobilità: Arval italia apre due store a Milano e Firenze

Milano, 8 mag. (Adnkronos) – Con il trend del noleggio ai privati in costante crescita (si stima siano oltre 65.000 i veicoli noleggiati a questa tipologia di consumatori nel nostro Paese), Arval Italia, società leader nel noleggio auto a lungo termine e nei servizi di mobilità innovativi e sostenibili, amplia e diversifica la propria offerta per soddisfare le nuove richieste di mobilità delle persone, oggi sempre più attente a valutare soluzioni alternative all’acquisto dell’auto.

Per questo, al prodotto di noleggio a lungo termine “core” di Arval che prevede, a fronte di un canone fisso mensile, il noleggio del veicolo per 36 o 48 mesi, 100.000 km e tanti servizi inclusi (manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h24, copertura assicurativa, consegna a domicilio, valutazione ed eventuale ritiro dell’usato…), si aggiungono oggi nuove proposte di mobilità dedicate ai privati. Dal lungo al medio termine, quella di Arval diventa quindi un’offerta di noleggio a 360°.

Noleggio Leggero: è una proposta costruita per i “light users”, ovvero coloro che fanno un uso moderato dell’auto ed è caratterizzata dalla massima accessibilità, anche in virtù dell’anticipo iniziale, pari a zero. Prevede il noleggio per 60 mesi e 40.000 chilometri inclusi, che possono essere aumentati su richiesta del cliente. Il canone è sempre fisso e, anche in questo caso, include i servizi principali del noleggio (manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h24, copertura assicurativa, consegna a domicilio, valutazione ed eventuale ritiro dell’usato…).

Flix Lease: è una soluzione che prevede il noleggio dell’auto per un periodo minimo di 6 mesi allo scadere dei quali, il cliente è libero di restituire l’auto oppure di continuare a tenerla per tutto il tempo di cui ha bisogno. È possibile scegliere, tra una selezione di veicoli sempre nuovi, la marca e il modello di auto preferiti; l’anticipo è pari a 0 e, sempre a fronte di un canone fisso mensile, si hanno a disposizione 18.000 chilometri nell’arco dei 6 mesi, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h24, copertura assicurativa, pneumatici all season, consegna a domicilio o ritiro presso una selezione degli Arval Premium Center o Arval Center, i riparatori aderenti al Network preferenziale Arval. La consegna dell’auto è prevista entro 7 giorni.