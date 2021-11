Mobilità: cargo bike e strumenti di ricarica smart, Repower sbarca a Eicma

(Adnkronos) – Cargo bike, e strumenti di ricarica per e-bike e non solo: l’ecosistema di mobilità sostenibile di sbarca alla 78edima edizione di Eicma , Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo e Accessori, in programma dal 25 al 28 novembre presso Fiera Milano-Rho.

Dai due modelli di cargo bike LAMBROgio e LAMBROgino, firmati dal Compasso d’Oro alla carriera Makio Hasuike, a E-LOUNGE, lo strumento polifunzionale di ricarica per e-bike: al Padiglione 18 i visitatori potranno trovare i principali strumenti dedicati alla nuova mobilità del gruppo svizzero.

Disegnata dallo studio Lanzillo&Partners e premiata con il Compasso d’Oro 2020 per il design, E-LOUNGE è una seduta smart che offre un servizio di ricarica per biciclette a pedalata assistita e per device portatili mettendo a disposizione anche l’hotspot Homo Mobilis by Repower per la navigazione.

Repower porta a Eicma anche il suo progetto dedicato al cicloturismo, presentato a ottobre in occasione de l’Eroica di Gaiole in Chianti. Si chiama DINAclub ed è una rete per la ricarica delle biciclette a pedalata assistita. Il circuito mette a disposizione uno strumento di ricarica per e-bike alle strutture aderenti e propone attività di gamification per i biker realizzate in collaborazione con la piattaforma koomot. Al centro del progetto c’è DINA, la rastrelliera che permette di parcheggiare sette e-bike e ricaricarne quattro contemporaneamente.

Sarà possibile eseguire un test drive dei cargo bike di Repower all’interno dello spazio Eicma dedicato.