Mobilità: confronti, esperienze e case history sul futuro sostenibile al primo 'Eco Festival'

Milano, 29 mar. (Adnkronos) – "Milano è il simbolo di una città laboriosa e produttiva, che ha sempre accolto e fatto muovere le persone. Proprio qui, da oltre un secolo si dialoga in quella che una volta si chiamava Conferenza della Circolazione e del Traffico, oggi si chiama mobilità, per permettere alle persone di muoversi facilmente e velocemente. Tanto che proprio a Milano l'Automobile Club ha contribuito a scegliere la mano da tenere, la destra, nella circolazione automobilistica. Ed è proprio per questo che è stata scelta Milano per presentare una manifestazione che parla di ecosostenibilità. Un tema che ci sta particolarmente a cuore". Così Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club Milano, ha dato il via alla conferenza di lancio di Eco- I Festival della mobilità sostenibile, il primo in Italia nel suo genere, in programma a Padova il 19 e 20 aprile 2023.

"A Milano ci si muove con tutto: a piedi, in bicicletta, in moto, in auto e con i mezzi pubblici -spiega La Russa-; coniugare tutti questi differenti modi di trasporto non è cosa facile. In Lombardia, poi, il territorio è molto vasto e le esigenze della mobilità sono estremamente diverse l'una dall'altra. Ecco perché momenti come questo, di confronto, in cui si può disporre anche delle novità, sono necessari. Ed è per questo che Aci volentieri li patrocina e li assiste. Sempre tenendo a mente che-sottolinea- dobbiamo puntare l'attenzione alla neutralità tecnologica, con la finalità, comune a tutti, di ridurre le emissioni e anche i consumi".

La manifestazione, organizzata con li patrocinio e la collaborazione di Anci, l'associazione nazionale dei Comuni italiani, si pone l'obiettivo di comprendere, attraverso dati, numeri e scenari, a che punto è la transizione verso la mobilità sostenibile nel nostro Paese e di promuovere il confronto tra i principali attori in campo.

"Essere qui oggi -afferma Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano- significa sottolineare la qualità di questa iniziativa e la sua prospettiva strategica perché mette insieme partner che nella visione delle persone sono antagonisti. Per una volta la qualità della vita e dell’aria che respiriamo dipendono dalla nostra alleanza e dalla capacità di competere del nostro Paese. Perché l'obiettivo che dobbiamo raggiungere è un obiettivo di sostenibilità".

Del resto, aggiunge, "la transizione è questo, mettersi in gioco e cambiare. Trasformare i 70mila posti di lavoro dell'automotive in 120mila posti di lavoro nell'economia e nell'industria che va verso la sostenibilità. Noi abbiamo intelligenza, tecnologia e innovazione in grado di affrontare questa scommessa". E "questa azione deve essere 'pop', perché noi dobbiamo trasformare questo in un grande investimento popolare". Certo, ammette, "in questo momento alcune amministrazioni devono forzare perché andare in questa direzione vuol dire cambiare le abitudini delle persone e non c'è niente di più difficile che cambiare le abitudini delle persone. Ma la scommessa si gioca proprio sulla mobilità e sul cambiamento".

Per fornire risposte concrete a domande su come il Pnrr possa incidere nella realizzazione di una mobilità più green in ambito urbano e su quali siano le best practice a livello europeo da ripercorrere in Italia e quali le principali sfide per le amministrazioni locali, durante l'Eco Festival si terranno convegni e talk con focus su tre nodi cruciali: infrastrutture, mobilità, logistica. Testimonial dell'evento è Neri Marcorè, da sempre impegnato nella sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale, anche attraverso le scelte artistiche e l'impegno quotidiano.

Il programma dell'iniziativa che si svolgerà nel Centro Culturale Altinate S. Gaetano di Padova, all'interno del quale si articolano due aree: 'Auditorium Trenitalia' che ospiterà talk e momenti di approfondimento e l'agorà Enel XWay, dedicata al networking, alla condivisione delle pratiche virtuose delle aziende,degli enti locali in materia di transizione ecologica ma anche luogo di sviluppo di nuove sinergie, si rivolge a un pubblico di addetti ai lavori e stakeholder della green mobility, imprese, amministratori pubblici, istituzioni, associazioni ma anche appassionati e interessati al tema.

Diversi gli interventi di protagonisti autorevoli, a vario titolo, della mobilità nelle nostre città. I contributi di docenti e relatori delle Università degli studi di Padova, dell'Università degli studi Roma 3, della Fondazione Caracciolo, dell'istituto di ricerca e consulenza Decisio, dell'istituto Ispra e di Clean Cities Campaign forniranno dati scientifici sulla transizione ni corso su cui si articolerà li confronto. In particolare, Claudio Magliulo di Clean Cities Campaign, oltre ad illustrare le azioni intraprese per sollecitare le città a dare priorità alla mobilità attiva, condivisa ed elettrica, esporrà i risultati di un test applicato a 36 città europee per verificare il percorso intrapreso per li raggiungimento di una mobilità a emissioni zero entro il 2030.

Al taglio del nastro della manifestazione sarà presente anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Tre i talk della prima giornata: 'Sostenibilità dei trasporti, Intermodalità e MAAS', 'Più energia per la mobilità del futuro" e "Welfare aziendale emobility management, la mobilità al servizio delle persone'. Altrettante tavole rotonde sono previste nella seconda giornata: 'Tecnologia e interventi per una mobilità più sicura', 'Giacimenti urbani, circuiti virtuosi a sostegno dell'economia circolare' e 'Approccio data driven, Risk management e la mobilità nel 2040: cosa ci aspetta?'.

Momenti clou della manifestazione saranno gli interventi istituzionali con li coinvolgimento dei due ministeri oggi al centro del dibattito sulla transizione ecologica del Paese e della trattativa in corso con l'Ue sugli obiettivi di decarbonizzazione: il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Tra gli ospiti più attesi anche il vice sindaco di Parigi Christophe Najdovski che racconterà le iniziative intraprese sul fronte della mobilità smart e sostenibile nella capitale francese, confrontandosi con i suoi colleghi italiani e Jean Todt, già ad della Ferrari (e direttore generale della Scuderia Ferrari) e presidente della Fia, oggi inviato speciale dell'Onu per la sicurezza stradale.