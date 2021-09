Mobilità: proposta legge Regione Lombardia, monopattini elettrici vietati a minorenni (2)

(Adnkronos) – A Milano, ha sottolineato De Corato, dal primo giugno 2020 a oggi, Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, ha ricevuto 659 richieste di soccorso per incidenti con i monopattini elettrici. "Si rende, pertanto, urgente e non procrastinabile un intervento legislativo volto a rafforzare le attuali disposizioni per la conduzione dei monopattini elettrici, per una maggiore salvaguardia sia dei conducenti, sia degli altri utenti della strada, in particolar modo dei pedoni", ha aggiunto.

La proposta di modifica legislativa dovrà essere ora approvata dal Consiglio regionale lombardo, per essere inviata poi al Parlamento.