Mobilità: Salvini, 'direttiva Ue 2035 non sia una tagliola'

(Adnkronos) – La direttiva europea che prevede lo stop dal 2035 ai motori a benzina e diesel "così com'è non funziona. Il cambiamento va accompagnato, gestito e spiegato, non imposto come una tagliola perché si rischia di mettere in ginocchio un intero settore produttivo". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo a 'Mobility hub on track', ad Assago (Milano).

Per Salvini la scadenza del 2035 "non è fattibile" e sarà quindi "importante usare bene i prossimi 3 anni, durante i quali è previsto uno step di aggiornamento, per arrivare a un accompagnamento nei modi e nei tempi, senza che il 2035 sia una tagliola".