Mobilità: sottosegretario Morelli visita centro operativo Brebemi e 'Arena del Futuro'

Milano, 20 feb.

(Adnkronos) – Mattinata di visite per il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli, sulla A35 Brebemi. Nella prima parte della mattinata, Morelli ha visitato il centro operativo della direttissima Brescia-Milano a Fara Olivana (Bg), accompagnato dalla presidente di Cal-Concessioni autostradali lombarde Cristiana Molin, dall'amministratore delegato di Cal Gianantonio Arnoldi, dal direttore generale di Cal Giacomo Melis e accolto dal presidente di A35 Brebemi Francesco Bettoni e dal direttore generale Matteo Milanesi.

Nell’occasione, sono stati presentati i più recenti dati sia di traffico, in costante aumento, sia di incidentalità lungo la tratta, tra le più basse a livello nazionale ed europeo. Sono stati inoltre illustrati i numeri legati allo "straordinario ruolo di calamita che l’autostrada sta svolgendo a livello economico sul territorio" e infine si è discusso del nuovo piano di riequilibrio economico e finanziario dell’infrastruttura.

Nella seconda parte della mattinata, il sottosegretario e la presidente di Cal, Molin, hanno visitato il circuito 'Arena del Futuro'.

Qui, attraverso la collaborazione con partner come il Politecnico di Milano, grandi realtà industriali e con il patrocinio della concedente Cal e della Regione Lombardia, oltre che con il supporto di Aiscat, A35 Brebemi-Aleatica ha realizzato un circuito di 1 chilometro in cui si sta studiando l’innovativa tecnologia Dwpt (Dynamic Wireless Power Transfer), o induzione dinamica, per la ricarica dei veicoli elettrici in movimento.

Durante l’incontro, il presidente Bettoni e il dg Milanesi hanno evidenziato come "questo progetto, volto ad assicurare la riduzione delle emissioni di Co2 attraverso l’avvio di un serio e deciso processo di decarbonizzazione in linea con le nuove politiche italiane ed europee, abbia già riscosso un grande successo a livello nazionale ed internazionale".

Con questa iniziativa, hanno sottolineato, la A35 sta diventando "un esempio virtuoso e un modello da applicare per il futuro di tante strade, autostrade e altre infrastrutture, non solo italiane".