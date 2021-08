Mobilità: trovato accordo per completamento M1 a Monza Bettola (2)

(Adnkronos) – A partecipare al finanziamento, oltre al Comune con 7,1 milioni di euro, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (Mims) con 15 milioni di euro e la Regione Lombardia con 9,2 milioni di euro, per un totale di 31,3 milioni di euro.

I lavori – ricorda una nota di Palazzo Marino – si erano interrotti più volte negli anni scorsi per i problemi con le imprese, le bonifiche, la sovrapposizione di diversi progetti come il centro commerciale e i parcheggi. Nel gennaio 2021, Mm e l'impresa avevano raggiunto un accordo per la stazione nel territorio di Sesto San Giovanni, permettendo la ripresa dei lavori che ad oggi sono quasi completati come da programma. E nelle scorse settimane è stata migliorata la mobilità di superficie.

Gli accordi e gli atti necessari alla loro sottoscrizione, come le delibere di Comune e Regione e di Mm, in approvazione nel corso di questo mese di agosto, consentiranno la ripresa dei lavori a settembre, per giungere finalmente a portare la M1 a nord di Sesto San Giovanni, ai confini con i comuni di Cinisello Balsamo e Monza, e in corrispondenza di importanti arterie stradali come la A4, la Milano-Lecco e la Rho-Monza, oltre che i nuovi capolinea delle linee extraurbane dei bus della Brianza.