Mobilità: trovato accordo per completamento M1 a Monza Bettola

Milano 10 ago. (Adnkronos) – Il Comune di Milano ha deciso l’integrazione del finanziamento per la realizzazione delle opere di completamento dei lavori di riqualificazione della stazione Monza Bettola, che sarà il nuovo capolinea della linea rossa della metropolitana da Sesto Fs.

Il finanziamento sancisce i termini degli accordi individuati tra Mm, l’impresa costruttrice della metropolitana e la società Immobiliare Europea, titolare dell'intervento del centro commerciale, per la realizzazione dell’hub che è anche stazione di interscambio con la M5 e quindi delle opere relative all’interferenza fra il prolungamento delle due linee metropolitane e della modifica della struttura della galleria di scavalco fra la Rossa e la Lilla. Nell'hub, oltre al centro commerciale, vi sarà un parcheggio di interscambio.

“Questo accordo – dichiara in una nota l'assessore alla Mobilità Marco Granelli – rappresenta un passo avanti decisivo per la realizzazione del prolungamento della M1 Sesto FS-Monza Bettola e per la realizzazione di una stazione strategica per il territorio e per la mobilità dell’area a nord di Milano, nodo di interscambio tra traffico privato, linee di superficie, linee metropolitane della Brianza e di gran parte della mobilità del comparto nord-est di Milano, da dove proviene il maggior numero di spostamenti e di auto verso Milano”.