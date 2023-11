Mobilità, con la app per le aree rurali il bus diventa a chiamata

Milano, 22 nov. (askanews) – “Ioki sviluppa un software che viene introdotto sia nell’operativo degli operatori di trasporto pubblico locale italiani ma che va poi anche a essere usufruito da gli utenti di trasporto pubblico, quindi gli utilizzatori di un servizio di trasporto pubblico, che possono appunto tramite un’applicazione prenotare il proprio autobus e il proprio servizio ogni qualvolta hanno bisogno e in ogni punto si trovino” ha detto ad Askanews Ginevra Mutti, Sales & Business Development Manager di Ioki e aggiunge “Lavoriamo in Italia con l’operatore Cotral ma anche arriva Italia ed entrambi questi grandi operatori di servizio pubblico hanno introdotto un tipo di servizio a chiamata in aree appunto rurali o suburbane che aiutano gli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico ad accedere in modo più flessibile e digitale al servizio di trasporto pubblico locale”.

“Gli utenti devo dire che si divertono moltissimo a utilizzare e utilizzare le app perché soprattutto se parliamo di studenti che vanno a scuola piuttosto che ragazzi che escono la sera, trovano molto più semplice accedere a un servizio tramite un app, e anche in realtà non immagineremmo solitamente anche utenti over comunque utilizzano l’app e si trovano molto bene a poter avere un servizio così vicino alle loro richieste Quindi chiamando pure prenotato tramite l’app hanno effettivamente un servizio su misura per i loro i loro bisogni”.

“Vengono raggiunte tutte le aree diciamo suburbane rurali, collegamenti alle alle varie regioni, proprio perché appunto

l’obiettivo di questo servizio è introdursi soprattutto nelle aree in cui non c’è un servizio attualmente di trasporto

pubblico. Quindi il servizio chiamata è Mira proprio a raggiungere ogni punto remoto di una provincia regione o città”.

“Il servizio a chiamata si avvicina molto a quello che è un servizio taxi con L’unica differenza che è più accessibile più

economico perché comunque essendo un servizio di trasporto pubblico ed essendo integrato al servizio di trasporto pubblico l’utente può con il proprio biglietto di trasporto o abbonamento regionale mensile accedere a questo servizio senza alcun costo aggiuntivo”.