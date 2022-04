Mobilità, da Cobat sistema per recuperare tutto litio batterie

Roma, 22 apr. (askanews) – “Cobat, piattaforma che si occupa di economia circolare ormai da 30 anni, ha raggiunto un traguardo importante per la mobilità sostenibile. Mettendo a punto un sistema per recuperare completamente il Litio contenuto nelle batterie che spingeranno le nostre auto elettriche. L’Italia è l’unico paese al mondo che ha questo processo e stiamo già costruendo l’azienda che dovrà operare completamente. Per cui noi, come altri, come la Fondazione Univerde, abbiamo continuato a lavorare affinchè la

Terra o meglio gli uomini che popolano la Terra continuino a vivere in un ambiente corretto”.

Lo ha sottolineato il presidente di Cobat, Giancarlo Morandi, in occasione della premiazione della XIII edizione del concorso fotografico Obiettivo Terra.