Mobilità e Metaverso tra i tech trend del Ces 2023 a Las Vegas

Las Vegas, 5 gen. (askanews) – Quali saranno le tendenze della tecnologia nel 2023, un anno che si annuncia di recessione? Una prima risposta arriva da Las Vegas: il Ces 2023, la fiera dell’elettronica di consumo, è pronto a lanciare sul mercato una marea di prodotti innovativi. Facile perdersi con tanta abbondanza. Per questo Steve Koenig, vicepresidente della ricerca presso la Consumer Technology Association, ha indicato nel suo keynote le tendenze chiave da tenere d’occhio.

“Il tema principale qui al CES 2023 è il modo in cui la tecnologia possa risolvere le più grandi sfide del mondo. Lo vediamo in così tante aree diverse: tra queste l’innovazione tecnologica nelle aziende, il metaverso e il web 3.0, il settore della mobilità, la tecnologia legata alla sanità, la sostenibilità e il mondo del gaming e dei servizi”, ha spiegato.

Koenig cita l’economista Christopher Freeman, quando disse che “l’innovazione accelera e cresce durante le recessioni economiche solo per scatenarsi quando l’economia inizia a riprendersi, inaugurando nuove potenti ondate di cambiamento tecnologico”.

“Bene, ovviamente non mancano le sfide e penso che in molti modi la tecnologia sappia rispondere. Penso che durante questo periodo di recessione economica vedremo molta innovazione accelerare in molti settori economici e tech e persino crescere. Abbiamo già visto di recente con la grande crisi del 2008 e 2009 come l’innovazione tecnologica rivolta al consumatore sia cresciuta a seguito dell’arrivo della rete 4G. Oggi con il 5G vedremo molta innovazione industriale aziendale che migliorerà davvero l’economia globale e, come ho detto, avremo dei vantaggi sotto forma di nuovi servizi e nuovi prodotti per i consumatori”.

Al Ces 2023 per la prima volta il Metaverso avrà ampio spazio tra gli stand. E secondo Koenig anch’esso è da tenere d’occhio:

“Qualsiasi questione sul metaverso in questi giorni è ovviamente accolta con un certo scetticismo. Ma mentre penso che il termine metaverso sia ancora in qualche modo un termine speculativo, si tratta comunque di una vera tendenza. Ciò che vediamo con il metaverso è molto simile a ciò che abbiamo visto nei primi anni ’90 quando è arrivato Internet.

Non ne sapevamo molto, e lo stesso vale per il metaverso. E sappiamo come internet abbia cambiato tutto”.