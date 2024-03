Mobilità elettrica, Bonfiglioli Group si racconta

Roma, 7 mar. (askanews) - L'industria italiana dell'auto può contare su un'importante filiera, che si sta specializzando sulla mobilità elettrica. E' quanto emerge guardando storie come quella di Bonfiglioli Group, un'azienda nata a conduzione familiare e in oltre 70 anni di attività diventata un...

Roma, 7 mar. (askanews) – L’industria italiana dell’auto può contare su un’importante filiera, che si sta specializzando sulla mobilità elettrica. E’ quanto emerge guardando storie come quella di Bonfiglioli Group, un’azienda nata a conduzione familiare e in oltre 70 anni di attività diventata un colosso, specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni per l’automazione industriale, decisive anche per la e-mobility.

Un polo di eccellenza che oggi vale oltre un miliardo di euro di fatturato. L’azienda ha sede a Calderara, Bologna, ed è la protagonista del secondo episodio di “Run Electric”, il video reportage di The Watcher Post dedicato alla filiera dell’industria made in Italy della mobilità elettrica. Nella seconda puntata le telecamere di The Watcher Post sono entrate negli stabilimenti di Bonfiglioli, incontrando Andrea Torcelli, Cto di Bonfiglioli Group, e Michele Pennese, Head di e-mobility project. La puntata integrale è disponibile su www.thewatcherpost.it.