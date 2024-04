Mobilità elettrica, nuovo episodio di Run Electric

Roma, 2 apr. (askanews) – Continua il viaggio a puntate di Run Electric, il video reportage realizzato da The Watcher Post in collaborazione con gli UTOPIA Studios, dedicato alla mobilità elettrica. Il nuovo episodio è dedicato a FPT Industrial, del Gruppo Iveco, una realtà leader a livello mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di veicoli industriali per il trasporto merci, oggi anche full electric. Per conoscere da vicino questa nuova eccellenza del made in Italy le telecamere sono entrate negli stabilimenti di Torino per parlare con Andrea Cugnini, responsabile gamma elettrica FPT Industrial, e con Diego Borghese, responsabile stabilimenti FPT Industrial Torino. L’episodio è disponibile sul sito di The Watcher Post.