Mobilità intelligente e veicoli connessi: un’idea di Smart city

Milano, 13 ott. (askanews) – Realtà aumentata per la formazione, droni per la consegna di merci, mobilità intelligente con veicoli connessi. È il mondo del futuro immaginato dal progetto BASE-5G del Politecnico di Milano, (insieme con i partner Vodafone, Akka, Life, Anothereality e Yape), fra i vincitori del bando di Regione Lombardia “Call Hub Ricerca e Innovazione”.

Alla base dell’idea di Smart City proposta, luoghi in cui l’interazione non ha bisogno più di uno smartphone come mezzo, ma diventa automatica e immediata con gli spazi che si adeguano agli utenti.

Come nel caso della mobilità con veicoli e strade intelligenti che interagiscono e cooperano grazie al 5G aumentando in primo luogo la sicurezza.