Mobilità, nasce Alleanza Clima-Lavoro: transizione sia più rapida

Roma, 30 mar. (askanews) – “Lanciamo oggi l’Alleanza clima lavoro, un’alleanza composta da tante organizzazioni (ambientalisti, del mondo del lavoro la Fiom-Cgil, la Cgil del Piemonte e poi Greenpeace, Legambiente, Wwf, Transport&Environment, Kyoto Club), per ribadire la nostra intenzione di influenzare e condizionare il dibattito pubblico affinché la transizione ecologica sia la più rapida possibile e si vada verso uno scenario di mobilità sostenibile, di riconversione del sistema industriale del nostro paese tale da avviarci verso un modello di sviluppo nuovo, sostenibile e di salvare posti di lavoro”. Lo ha detto Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci!, in rappresentanza dell’Alleanza clima lavoro, presentata al Senato.

“Abbiamo bisogno di uno scatto in avanti – ha sottolineato Marcon -. Il governo e le istituzioni devono credere di più nella elettrificazione del paese e nella sfida di un modello di sviluppo che mette al centro la mobilità sostenibile, mette al centro le energie rinnovabili e mette al centro l’idea di una nuova economia. Per questo ci siamo uniti e per questo ci impegneremo”.