Mobilità, Palermo (Fiera Milano): creare confronto stakeholder

Roma, 19 ott. (askanews) – “La prima edizione di Next Mobility Exhibition ha proposto un format voluto da Fiera Milano per parlare di mobilità, sostenibilità, transizione energetica. Dunque una manifestazione che nasce con due scopi: il primo è portare le aziende in fiera a presentare il loro prodotto e la loro innovazione. L’altro è quello di creare un palinsesto di opportunità di confronto tra stakeholder importanti, parliamo di oltre 200 ore di convegni”.

Lo dichiara Luca Palermo, CEO di Fiera Milano, a conclusione del panel “World cities and their pivotal roles in sustainability transition” promosso da Fiera Milano e Globe – Associazione nazionale per il clima.

“In questo contesto – prosegue Palermo – si inserisce l’evento voluto insieme a Globe che ha messo intorno ad un tavolo città da 5 continenti diversi, dove ognuna di questa città ha raccontato come e in che modo si sta trasformando la mobilità sostenibile e la transizione verso le smart cities, e questo è un fattore importante perchè il confronto tra le città e le sfide che i diversi sindaci e stakeholder raccontano ci permettono di guardare alle traiettorie del futuro e quindi lavorare su quelli che sono gli investimenti che le città devono fare, il cambiamento e la trasformazione della vita dei cittadini nel prossimo periodo.

Quindi Next Mobility Exhibition si conferma essere quella piattaforma che abbiamo disegnato per costruire un palcoscenico che sappia parlare della transizione ecologica del futuro”.